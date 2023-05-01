Жительницу Краснодарского края оштрафовали из-за антивоенных надписей на патриотических баннерах. Она закрасила «не» во фразе «Своих не бросаем»

Успенский районный суд Краснодарского края оштрафовал Ольгу Шкирятову на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации» российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) из-за порчи шести патриотических баннеров, сообщает пресс-служба суда. Внимание на это решение обратили «Кавказ. Реалии».

Согласно решению суда, в июле 2022 года жительница села Успенское написала «Нет войне, хватит убивать» на стене «Детской школы искусств», а с декабря 2022 года по конец марта 2023-го Шкирятова повредила еще шесть баннеров.

Шкирятову признали виновной в том, что она закрасила частицу «не» во фразе «Своих не бросаем» на двух баннерах, порезала канцелярским ножом рекламный баннер контрактной службы, а затем написала «Россия вон из Украины» на ставнях окон ДК «Лира».

Также силовики считают, что она написала «Вон из Украины» и заменила на «убийцей» слово «мужчиной» во фразе «Будь мужчиной, иди в армию по контракту» на другом патриотическом баннере. Также она успела закрасить баннер «Крым — это Россия». 23 марта она попыталась испортить очередной рекламный баннер службы по контракту, но ее задержали.

Ранее «ОВД-Инфо» со ссылкой на дочь задержанной сообщал, что ее мать после задержания арестовали на 15 суток по протоколу о неповиновении требованиям полицейских (ч. 1 ст. 19.3 КоАП).