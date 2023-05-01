В результате авиаудара ВС РФ по Черниговской области погиб 14-летний ребенок

В результате авиаудара российской армии по приграничью Черниговской области погиб 14-летний ребенок, сообщает пресс-служба Оперативного командования ВСУ «Север».

«Около 14:50 зафиксированы пуски 2 управляемых авиабомб с российских самолетов Су-35 по н.п. Лизуновка», — говорится в сообщении.

Глава Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что около 15:37 по Киеву было зафиксировано попадание в образовательное учреждение Новгород-Северского района.

По предварительной информации украинского командования, два мирных жителя получили ранения. Частично разрушено здание неработающей школы, повреждены частные дома.

По данным Чауса, за прошедшую неделю российская армия 72 раза обстреляла 23 населенных пункта области. Девять раз российские военные использовали авиации. Погиб один человек, трое получили ранения. Более 300 абонентов в Новгород-Северском районе остались без электроснабжения.