Лидер сборной России по плаванию Анастасия Кирпичникова сменила спортивное гражданство на французское

Чемпионка Европы по плаванию на короткой воде Анастасия Кирпичникова объявила, что сменила спортивное гражданство с российского на французское. Об этом она написала в инстаграме.
Фото: инстаграм Анастасии Кирпичниковой
«Рада объявить о важном изменении, которое заключается в моей натурализации как француженки. Спасибо этой стране, которая приняла меня четыре с половиной года назад. Я горжусь тем, что будут представлять Францию на следующем чемпионате мира»,— написала спортсменка.
Анастасия Кирпичникова выиграла три золота на чемпионате Европы на короткой воде 2021 года в Казани и серебро на чемпионате мира в Абу-Даби. Она также принимала участие в олимпийских играх в Токио 2020 года.
Ранее также российский пловец Марк Николаев начал процедуру по смене спортивного гражданства. Он будет выступать за сборную Австралии.
В 2022 году спортивное гражданство также сменили шахматистки Алина Кашлинская и Александра Мальцевская, велогонщик Павел Сиваков и биатлонистка Лидия Жураускайте.