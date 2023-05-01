Лидер сборной России по плаванию Анастасия Кирпичникова сменила спортивное гражданство на французское

Чемпионка Европы по плаванию на короткой воде Анастасия Кирпичникова объявила, что сменила спортивное гражданство с российского на французское. Об этом она написала в инстаграме.

«Рада объявить о важном изменении, которое заключается в моей натурализации как француженки. Спасибо этой стране, которая приняла меня четыре с половиной года назад. Я горжусь тем, что будут представлять Францию на следующем чемпионате мира»,— написала спортсменка.

Анастасия Кирпичникова выиграла три золота на чемпионате Европы на короткой воде 2021 года в Казани и серебро на чемпионате мира в Абу-Даби. Она также принимала участие в олимпийских играх в Токио 2020 года.