Замглавы Росгвардии Алексея Кузьменкова назначили замминистра обороны РФ по материально-техническому обеспечению

На должность заместителя министра обороны РФ, отвечающего за материально-техническое обеспечение, назначили генерала-полковника Алексея Кузьменкова. Об этом сообщает Минобороны РФ.

С сентября прошлого года эту должность занимал генерал-полковник Михаил Мизинцев, ранее возглавлявший Национальный центра управления обороной РФ. Об отставке Мизинцева 27 апреля сообщили «военкоры» Александр Сладков и Юрий Котенок, а также провоенный телеграм-канал «Рыбарь», связанный со структурами основателя ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожина.

Кузьменков с 2019 года занимал должность заместителя директора Федеральной службы войск Росгвардии — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ.

С 2018 по 2019 год он являлся заместителем командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению, а с 2014 по 2018 — возглавлял Штаб материально-технического обеспечения ВС РФ.

Алексей Кузьменков родился в Донецкой области. Ему 51 год. Военнослужащий окончил Вольское высшее военное училище тыла Минобороны РФ, Военную академию материально-технического обеспечения имени генерала Хрулева и Военную академию Генштаба ВС РФ.