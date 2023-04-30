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В Москве следствие ужесточило обвинение фигуранту дела о «фейках» из-за комментария «Радио Свобода»

В Москве следствие ужесточило обвинение местному жителю Юрию Коховцу, ставшему фигурантом дела о «фейках» про российскую армию из-за комментария «Радио Свобода». Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Коховцу вменили распространение «фейков» по мотивам ненависти либо вражды (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Ранее его обвиняли по части 1 той же статьи, которая предполагает более мягкое наказание — до пяти лет лишения свободы вместо десяти.

Адвокат Елена Шереметьева сообщила, что обвинение переквалифицировали после проведения лингвистической экспертизы. Эксперты нашли в высказывании Коховца мотив ненависти и вражды.

В экспертизе приняли участие специалисты, которые также участвовали в делах по ликвидации «Мемориала» и против председателя совета организации Олега Орлова — учительница математики Наталья Крюкова и переводчик Александр Тарасов.

Уголовное дело против Коховца возбудили 23 марта. В качестве меры пресечения мужчине назначили подписку о невыезде.

«Радио Свобода» в июле 2022 года опубликовало в телеграме видео опроса жителей Москвы о том, нужна ли разрядка напряженности между Россией и странами НАТО. Один из комментаторов сказал на видео, что Россия «бомбит торговые центры», а военные, по его словам, беспричинно расстреливали мирных жителей.

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