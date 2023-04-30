В Москве следствие ужесточило обвинение фигуранту дела о «фейках» из-за комментария «Радио Свобода»

В Москве следствие ужесточило обвинение местному жителю Юрию Коховцу, ставшему фигурантом дела о «фейках» про российскую армию из-за комментария «Радио Свобода». Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Коховцу вменили распространение «фейков» по мотивам ненависти либо вражды (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Ранее его обвиняли по части 1 той же статьи, которая предполагает более мягкое наказание — до пяти лет лишения свободы вместо десяти.

Адвокат Елена Шереметьева сообщила, что обвинение переквалифицировали после проведения лингвистической экспертизы. Эксперты нашли в высказывании Коховца мотив ненависти и вражды.

В экспертизе приняли участие специалисты, которые также участвовали в делах по ликвидации «Мемориала» и против председателя совета организации Олега Орлова — учительница математики Наталья Крюкова и переводчик Александр Тарасов.