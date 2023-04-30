В Госдуму внесен законопроект об обязательной трехлетней отработке по распределению для выпускников бюджетной формы обучения

В Госдуму внесен законопроект, по которому студенты бюджетной формы после окончания обучения будут обязаны отработать три года по своей специальности. Об этом сообщается на сайте нижней палаты Парламента.

Законопроект был внесен Госсоветом Татарстана 27 апреля. Согласно тексту, назначение «отработки» будет происходить путем распределения специальной комиссией, сформированной на базе образовательного учреждения. Оно будет происходить по плану, который будет сформирован органами исполнительной власти по предложению государственных и муниципальных органов. Его будет необходимо предоставить в учебное заведение не позднее 1 февраля каждого года.

При этом правом на прохождение «отработок» по месту жительства будут пользоваться лишь студенты с первой и второй группой инвалидности, в случае наличия такой инвалидности у родителей, супругов или детей выпускника, а также беременности выпускниц или наличия детей.

В случае отказа от «отработки» выпускник должен будет возместить затраты государства на его обучение, говорится в тексте законопроекта.

«Настоящий законопроект позволит гарантированно обеспечить молодых специалистов работой на срок не менее трех лет по завершении обучения, что в свою очередь будет способствовать кадровому обеспечению предприятий оборонно-промышленного комплекса и приоритетных отраслей экономики нашей страны», — говорится в тексте пояснительной записки.

На данный момент текст законопроекта не получил заключения профильной комиссии Госдумы. Срок его предоставления — до 9 июня.