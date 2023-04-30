В возрасте 85 лет скончался модельер Вячеслав Зайцев. Об этом сообщают РИА Новости.
Как утверждают СМИ, ранее сегодня днем его доставили в больницу с желудочным кровотечением и отправили в реанимацию, где он скончался.
В 2016 году Зайцеву был диагностировали болезнь Паркинсона, он был частично парализован и не мог передвигаться без посторонней помощи.
Вячеслав Зайцев родился в 1938 году в Иваново. В 1962 году закончил Московский текстильный институт по направлению художника-модельера.
В 1982 году он стал художественным руководителем открывшегося Московского Дома моды и созданным на его базе первым в СССР Театре моды. В конце 80-х его одежду начали показывать на международных неделях моды. В 1993 году учреждение было переименовано в Московский Дом моды Вячеслава Зайцева, где он занял пост генерального директора.
В общей сложности модельер представил более 70 коллекций одежды. Несколько произведений в 1999 году были включены в собрание Государственной Третьяковской галереи.