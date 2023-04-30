В возрасте 85 лет скончался модельер Вячеслав Зайцев. Об этом сообщают РИА Новости.

Как утверждают СМИ, ранее сегодня днем его доставили в больницу с желудочным кровотечением и отправили в реанимацию, где он скончался.

В 2016 году Зайцеву был диагностировали болезнь Паркинсона, он был частично парализован и не мог передвигаться без посторонней помощи.