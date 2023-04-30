ФСБ отчиталась о раскрытии убийства вице-губернатора Петербурга, совершенного 26 лет назад

ФСБ отчиталась о раскрытии убийства вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича, совершенного в 1997 году. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Ведомство заявило, что к убийству причастны двое неназванных членов «тамбовской» ОПГ, «один из которых осуществлял наблюдение за местом жительства вице-губернатора и передавал своему подельнику информацию о его передвижении, второй — стрелял по автомобилю».

ФСБ назвала заказчиком убийства лидера «тамбовской» ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина). По данным силовиков, он лично передал исполнителям автомат Калашникова, из которого был застрелен Маневич.

Барсуков находится под стражей с 2007 года. В 2009 году суд приговорил его к 14 годам за рейдерство и отмывание средств. В 2012 году лидера ОПГ осудили на 15 лет за вымогательство, в 2016 — на 18 лет по делу о покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева и убийство его охранника. В 2019 году Барсукова приговорили к 24 годам колонии по делу о создании тамбовской группировки. Он отбывает срок в тюремной больнице имени Гааза, будучи инвалидом первой группы.