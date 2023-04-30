Актер из Бурятии Артур Шувалов, порезавший себе вены в конце спектакля, уехал из России. Ему грозила принудительная госпитализация

Как заявил Шувалов изданию, в России ему грозила принудительная госпитализация в психиатрическую больницу. По его версии, поместить его на лечение планировал глава Бурятии Александр Цыденов после его акции в театре.

Актер Русского драматического театра в Улан-Удэ Артур Шувалов, в конце марта порезавший себе вены в конце спектакля, уехал из России в третью страну. Об этом сообщает SOTA.

29 марта после спектакля Шувалов вышел на сцену и вскрыл себе вены, после чего его отправили в больницу. Он обвинил руководство театра в давлении и попытках его уволить. По словам актера, в тот же день уволили его жену.

«На протяжении года меня пытаются уволить из этого театра, меня унижают, лишают работы, денег … Я хочу сказать всего одно: Вячеслав Михайлович Дьяченко, Наталья Николаевна Светозарова — эти люди виноваты в моей смерти», — заявил актер.

До этого Шувалов и другие актеры пытались добиться возвращения художественного руководителя театра Сергея Левицкого, уволенного вскоре после антивоенной акции. После ухода из театра на него составили два протокола о «дискредитации» армии.