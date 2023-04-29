Умер ведущий «Фазенды», актер Сергей Колесников

В возрасте 68 лет умер актер, телеведущий и Заслуженный артист России Сергей Колесников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его сына Ивана.
Сергей Колесников. Фото: Роман Горелов
«Да, [это случилось] сегодня ночью», — сказал собеседник агентства.
РИА Новости со ссылкой на жену Колесникова Марию Великанову пишет, что причиной смерти стал «инсульт или инфаркт».
Сергей Колесников снимался как в российских, так и иностранных фильмах и сериалах. Его можно увидеть «Замерзших душах», награжденных Гран-при кинофестиваля «Санденс», «Черном море», главную роль в котором исполнил Джуд Лоу, пятой части американской франшизы «Крепкий орешек», российской исторической драме «Сердце Пармы» и других известных фильмах.
Кроме того, Колесников был актером дубляжа. Он озвучивал Джеймса Бонда в фильмах 60-80-х годов, а также некоторых персонажей компьютерных игр League of Legends и Warhammer 40,000: Dawn of War II.
С 21 мая 2006 по 7 октября 2012 года Колесников был ведущим программы «Фазенда».
У него осталась жена, два сына и три внучки.