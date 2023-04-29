NYT: Amnesty International проверила свой прошлогодний доклад о Вооруженных силах Украины

Amnesty International провела внутреннюю проверку в связи с публикацией в прошлом году доклада, в котором говорилось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают военнослужащих и боевую технику в жилых кварталах. Результаты проверки оказались в руках журналистов The New York Times.

В рецензии говорится, что доклад «написан двусмысленным, неточным и в некоторых отношениях сомнительным с юридической точки зрения» языком.

В частности, сотрудники AI раскритиковали формулировку, согласно которой «многие или большинство гражданских жертв войны погибли в результате решения Украины разместить свои силы поблизости от мирных жителей». «Это особенно касается начальных абзацев, которые могут быть прочитаны как подразумевающие — хотя это и не было намерением AI — что на системном или общем уровне украинские силы были в первую очередь или в равной степени виноваты в гибели мирных жителей», — говорится в публикации NYT.

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Доклад, о котором идет речь, Amnesty International выпустила в начале августа прошлого года. В нем говорилось, что украинские военные подвергают опасности мирное население, создавая базы и размещая вооружения в жилых районах, в том числе в школах и больницах, стремясь отразить российское вторжение. Несмотря на то, что Amnesty International признана в России нежелательной организацией, а ее сайт заблокирован на территории РФ, о докладе написали государственные российские СМИ. Его прокомментировало также посольство РФ в Вашингтоне.

«Надеемся, что исследование правозащитников поможет аудитории в Соединенных Штатах сделать правильные выводы. Боевики нацформирований убивают мирных жителей»,

— заявили в российском диппредставительстве. При этом публикация вызвала волну критики со стороны украинских политиков и журналистов. О том, что доклад необъективный, заявили президент Украны Владимир Зеленский, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, вице-премьер Украины Ирина Верещук, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк и другие. «К сожалению, сегодня организация Amnesty International попыталась амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву… Каждый, кто амнистирует Россию и искусственно создает такой информационный контекст, что какие-то удары террористов являются якобы оправданными или якобы понятными, не может не осознавать, что этим помогает террористам», — заявил Зеленский.

В украинском отделении Amnesty International сообщили, что их не привлекли к работе над докладом. По словам главы украинского офиса Оксаны Покальчук, ее коллеги пытались сделать все возможное, чтобы доклад не был опубликован, но к их аргументам не прислушались.

«Если вы не живете в стране, в которую вторглись захватчики и разрывают ее на части, вы, наверное, не понимаете, каково это — осуждать армию обороны. И ни в одном языке нет слов, способных донести это тому, кто не испытывал этой боли»,