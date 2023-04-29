МВД объявило в розыск журналиста из Сыктывкара Виктора Кокарева, уехавшего из России после обысков у сторонников КПРФ

Полиция объявила в розыск сыктывкарского журналиста Виктора Кокарева. Об этом, как заметила «Новая газета», следует из базы данных МВД.

В карточке указано, что Кокарев «разыскивается по статье УК», но не сказано, по какой именно. Мужчина проходит свидетелем по уголовному делу о грабеже, возбужденному против его коллеги, сотрудника регионального офиса КПРФ Ильи Болобана, отмечает издание.

В начале апреля силовики пришли с обыском к Кокареву, Болобану и муниципальному депутату Святославу Красикову. Следственные действия прошли по заявлению жительницы Сыктывкара Татьяны Кузнецовой, которая обвинила мужчин в грабеже. По ее словам, Болобан, Кокарев и Красиков якобы избили ее и отняли у нее телефон, когда она пришла на прием к депутату Госдумы от КПРФ Олегу Михайлову.

«Новая газета» пишет, что Кузнецова ведет телеграм-канал «Политсквирт» на 280 человек, в котором она критикует депутата Госдумы от Коми Олега Михайлова и делает комплименты в адрес главы Коми Владимира Уйбы.

8 апреля суд в Сыктывкаре арестовал Болобана по обвинению в грабеже (пункт «г» части 2 статьи 161 УК). Кокарева и Красикова полицейские отпустили после обысков.

Кокарев рассказал «7х7», что полторы недели назад к нему домой снова пришли силовики и увезли его мать на допрос. Полицейских интересовало, где находится журналист.

В разговоре с «Новой газетой» Кокарев заявил, что ничего о смене своего процессуального статуса не знает, но может лишь предполагать, что, судя по объявлению в розыск, теперь он тоже подозреваемый.

Глава фракции коммунистов в Госсовете Коми Виктор Воробьев сказал «7х7», что, по его мнению, цель уголовного дела — сорвать работу медиаотдела КПРФ в Сыктывкаре.