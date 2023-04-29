Международная федерация Дзюдо разрешила россиянам участвовать в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов

Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. Об этом сообщается в пресс-релизе IJF.

Таким образом, дзюдоисты из России и Беларуси смогут выступить на чемпионате мира 7-14 мая в Дохе. Квалификация на Олимпийские игры 2024 года в Париже стартовала в июне 2022 года.

При этом исполком IJF решил привлечь независимую авторитетную компанию для проверки биографии участников соревнований. В частности, будет проверяться контент в социальных сетях на возможную пропаганду войны.

«Только те спортсмены и персонал, которые получат допуск в ходе этого процесса проверки, будут рассматриваться для участия в соревнованиях исполнительным комитетом IJF», — говорится в заявлении комитета.

Там также подчеркнули, что Международная федерация дзюдо — это инклюзивная организация, целью которой являются продвижение и защита дзюдо как мирного средства соблюдения прав человека и поддержки международного единства, дружбы и мира.

«Мы твердо выступаем против всех форм агрессии, дискриминации, войны или гибели людей. Мы твердо верим, что каждый имеет право заниматься спортом независимо от этнической принадлежности, религии или пола», — добавили в IJF.