Суд в Москве оштрафовал местную жительницу на 35 тысяч рублей по делу о «дискредитации» российской армии из-за антивоенных тортов

В Москве полиция составила административный протокол о «дискредитации» российской армии на Анастасию Чернышеву, которая выпекает торты с антивоенными надписями. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Юлию Евдокимову.

«Полиция начала проверку по факту обращения, связанного с донатами в разные организации, но это не подтвердилось. Они увидели фотографии тортов, на основании этого завели дело об административном правонарушении.

Адвокат рассказала «Новой газете Европа», что на девушку написали донос после публикации телеканала «Царьград». Тогда же Чернышевой начали поступать угрозы.

«Я могла этого ожидать. Потому что до этого

у меня было несколько волн пророссийских комментариев, в которых говорилось, что мне самое место в тюрьме.

Я сначала отшучивалась, думала, камон, ну как, это же просто звездочки на тортике. В тот момент были. Но в какой-то момент я подумала, что, действительно, из-за тортов придут, и тогда я буду действовать по обстоятельствам. И, вот, они пришли», — сообщила сама Анастасия Чернышева «Новой газете Европа».

Накануне полиция пришла к девушке домой, задержала ее и отвезла в ОВД «Измайловский». Позже ее отпустили из отдела полиции с протоколом о «дискредитации» (статья 20.3.3 КоАП). Что именно стало поводом для дела, не уточняется.

Как пишут правозащитники, Чернышева отправляет деньги на благотворительность и выступает против войны.