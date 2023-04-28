Суд в Москве оштрафовал местную жительницу на 35 тысяч рублей по делу о «дискредитации» российской армии из-за антивоенных тортов

В Москве полиция составила административный протокол о «дискредитации» российской армии на Анастасию Чернышеву, которая выпекает торты с антивоенными надписями. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Юлию Евдокимову.
bakery_xoxo / Instagram
Адвокат рассказала «Новой газете Европа», что на девушку написали донос после публикации телеканала «Царьград». Тогда же Чернышевой начали поступать угрозы.
«Полиция начала проверку по факту обращения, связанного с донатами в разные организации, но это не подтвердилось. Они увидели фотографии тортов, на основании этого завели дело об административном правонарушении.
В деле присутствует множество скриншотов именно тортов», — рассказала правозащитница.
Измайловский районный суд Москвы оштрафовал девушку на 35 тысяч рублей. Чернышева не планирует его обжаловать.
«Я могла этого ожидать. Потому что до этого
у меня было несколько волн пророссийских комментариев, в которых говорилось, что мне самое место в тюрьме.
Я сначала отшучивалась, думала, камон, ну как, это же просто звездочки на тортике. В тот момент были. Но в какой-то момент я подумала, что, действительно, из-за тортов придут, и тогда я буду действовать по обстоятельствам. И, вот, они пришли», — сообщила сама Анастасия Чернышева «Новой газете Европа».
Накануне полиция пришла к девушке домой, задержала ее и отвезла в ОВД «Измайловский». Позже ее отпустили из отдела полиции с протоколом о «дискредитации» (статья 20.3.3 КоАП). Что именно стало поводом для дела, не уточняется.
Как пишут правозащитники, Чернышева отправляет деньги на благотворительность и выступает против войны.
На аккаунт bakery_xoxo в инстаграме сейчас подписаны больше 24 тысяч человек. Девушка делает разные оформления для десертов, а также занимается благотворительностью. Например, она делала торт в поддержку фонда политика Евгения Ройзмана и центра «Насилию.нет». Также девушка делает специальные торты, 40% с продажи которых отправляются в фонд «Антон тут рядом» на поддержку людей с аутизмом.
bakery_xoxo / Instagram