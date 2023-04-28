WP: США попросили Бразилию выдать российского шпиона, который пытался устроиться в МУС

США попросили Бразилию выдать сотрудника ГРУ Сергея Черкасова, который под видом бразильца Виктора Мюллера Феррейра шпионил и собирался пройти стажировку в Международном уголовном суде, но был арестован за подделку документов. Об этом пишет The Washington Post.

Власти Бразилии сообщили, что запрос США будет передан в Верховный суд страны, который обычно занимается вопросами экстрадиции, но президент Луис Инасиу Лула да Силва может быть вынужден вмешаться из-за деликатности дела.

«Запрос об экстрадиции представляет собой экстраординарную попытку США взять под стражу российского оперативника, находящегося за рубежом, в то время как Москва предпринимает собственные усилия по его освобождению», — отмечает WP.

По данным издания, запрос об экстрадиции был подан 25 апреля.

The Insider и Bellingcat: сотрудника ГРУ хотят экстрадировать из Бразилии в Россию под видом наркодилера, чтобы скрыть его шпионаж

В прошлом году Bellingcat и The Insider выпустили расследование о сотруднике ГРУ Сергее Черкасове, который жил под видом бразильца Виктора Мюллера Феррейра.

Летом Черкасова арестовали в Бразилии и предъявили ему обвинение в подделке документов. После этого российские силовики попросили экстрадировать его, так как в России он стал обвиняемым в контрабанде наркотиков.

Генпрокуратура предоставила документы, в которых утверждается, что Черкасов несколько лет торговал героином. При этом в материалах дела много несостыковок. Журналисты считают, что дело против Сергея сфабриковали, чтобы не признавать его шпионаж.

Суд приговорил Черкасова к 15 годам лишения свободы за подделку документов. Расследования по подозрению мужчины в шпионаже и отмывании денег еще продолжаются.