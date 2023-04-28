Ректора Всероссийской академии внешней торговли Синельникова-Мурылева отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Лефортовский суд Москвы отправил ректора Всероссийской академии внешней торговли Сергея Синельникова-Мурылева под домашний арест по делу о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Ему вменяют растрату, совершенную организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Baza пишет, что сотрудники ФСБ задержали Синельникова-Мурылева 27 апреля.
«Дома, на даче и на работе у него прошли обыски. Ректору ВАВТ вменяют хищение миллиона рублей», — утверждает телеграм-канал.
Сергей Синельников-Мурылев в 2007 году возглавил Всероссийскую академию внешней торговли, а также стал проректором по науке в РАНХиГС. В 2020 году его же единогласно избрали президентом Российско-Французского Университета.
Обновлено в 18:13 — изменена информация о мере пресечения