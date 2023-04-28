Патриарх Кирилл лишил сана протодиакона Андрея Кураева, который выступает против войны

Патриарх Кирилл подписал указ о лишении сана протодиакона Андрея Кураева, оштрафованного по статье о «дискредитации» армии. Об этом говорится на сайте Московской епархии Русской православной церкви.

Согласно указу, Кураев вел «деструктивную деятельность» и «не проявил ни на словах, ни в делах признаков покаяния».

Епархиальный церковный суд Москвы принял решение о лишении Кураева сана еще в 2021 году. Однако на него был введен мораторий для того, чтобы предоставить священнослужителю время «для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви, который был избран им в свое время».

Новый указ Патриарха прекратил действие моратория.

Кураев был запрещен в служении в апреле 2020 года. Поводом для этого была публикация протодиакона об умершем от коронавируса настоятеле Елоховского кафедрального собора Москвы протоиерее Александре Агейкине, опубликованная в «Живом журнале». В ней Кураев написал, что Агейкин останется в его памяти «как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере вип-сервиса».

Андрей Кураев выступает против действующей власти и войны в Украине. В августе его оштрафовали по статье о «дискредитации» армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) — также за публикацию в «Живой журнале».