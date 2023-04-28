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Минфин предложил создать засекреченный реестр имущества России за рубежом

Министерство финансов предложило создать реестр зарубежного имущества России, ведение которого подлежит требованиям о государственной тайне. Законопроект опубликован на портале нормативно-правовых актов.

«В случае засекречивания сведений о федеральном имуществе, учтенном в реестре, все сведения о нем и документы, подтверждающие эти сведения, подлежат исключению из реестра Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и возвращению правообладателю указанного имущества»,— сказано в документе.

Также предлагается, чтобы Федеральное агентство по управлению государственным имуществом проводило проверки эффективного использования и обеспечения сохранности федерального имущества. Проверки могут быть плановые и внеплановые. Последние осуществляются по указу президента, правительства или самого Минфина.

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