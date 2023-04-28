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Глава Белгородской области сообщил о гибели двух мирных жителей, «выехавших в запрещенную зону»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что двое мирных жителей Журавлевки погибли, «выехав в запрещенную зону». Об этом говорится в его телеграм-канале.

«По предварительным данным, двое мирных жителей выехали в запрещенную зону и погибли. Причина гибели устанавливается», — написал Гладков.

На месте работает оперативная группа.

Ранее телеграм-каналы Baza и «112» сообщили, что на мине в районе Журавлевки подорвался автомобиль с четырьмя людьми.

«Четверо парней ехали на рыбалку и решили проехать к реке по полю на своей легковушке. Однако парни наехали на мину и произошел взрыв. В результате все находящиеся в машине погибли», — пишет Baza.

Также Гладков рассказал, что Шебекинский городской округ попал под обстрел украинской армии. По его словам, «пострадавших нет, значительных разрушений тоже, но есть повреждение линии электропередачи». В поселке Красное есть повреждения в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Кроме того, в Муроме на частный жилой дом с парашюта упал снаряд. Пострадавших не было.

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