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ЕСПЧ обязал Россию выплатить около €130 млн гражданам Грузии за нарушения их прав в ходе войны 2008 года

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить около 130 миллионов евро в качестве компенсации гражданам Грузии за нарушение их прав в ходе российского вторжения 2008 года. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте суда.

Согласно решению ЕСПЧ, РФ обязана выплатить 115 миллионов евро за нематериальный ущерб, нанесенный как минимум 23 тысячам жителей Грузии, которые не смогли вернуться в свои дома в Южной Осетии и Абхазии.

Штраф в размере 8 миллионов евро России присудили за ущерб как минимум 412 жертвам, пострадавшим от невозможности провести эффективное расследование по факту смерти людей, погибших во время активной фазы боевых действий.

Также Европейский суд обязал Россию заплатить более пяти миллионов евро жертвам пыток, убийств и действий, унижающих достоинство. Суд постановил, что Россия должна исполнить наказание в течение трех месяцев.

Это дополнительное решение суда по иску Грузии, касающегося компенсации. Основное решение было вынесено в 2021 году.

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В марте Европейский суд обязал Россию выплатить 93 тысячи евро за нарушение прав человека в Абхазии. ЕСПЧ постановил, что российские власти несут ответственность за незаконное лишение свободы, пытки и отсутствие справедливого суда в отношении Левана Мамасахлиси и Григола Нанавы, обвиненных в Абхазии в подготовке терактов.

В июне президент РФ Владимир Путин подписал закон о неисполнении постановлений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта. После этого в Совете Европы сообщили, что Россия задолжала около €74 млн справедливой компенсации по решениям ЕСПЧ.

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