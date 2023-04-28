RU EN Новости Общество Что произошло за ночь 28 апреля. Коротко 04:48, 28 апреля 2023 Новая газета Европа Война России против Украины идет один год и 63 дня. Р оссийские военные атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря , заявил глава Вооруженных сил Украины Валерий Залужный. По его словам, уничтожены 21 из 23 крылатых ракет и два БПЛА.

Р , заявил глава Вооруженных сил Украины Валерий Залужный. По его словам, уничтожены 21 из 23 крылатых ракет и два БПЛА. В результате попадания ракеты в жилой дом в Умани 3 человека погибли, 8 мирных жителей пострадали , сообщил глава Черкасской области Игорь Табурец. В Днепре, по данным мэра города, погибли женщина и трехлетний ребенок.

, сообщил глава Черкасской области Игорь Табурец. В Днепре, по данным мэра города, погибли женщина и трехлетний ребенок. Датские военные заявили, что российское спецсудно СС-750 находилось возле труб «Северного потока» за четыре дня до взрыва, пишет Information.dk. Спецсудно предназначено для проведения операций под водой и имеет на борту мини-подводную лодку типа АС-26 «Приз».

пишет Information.dk. Спецсудно предназначено для проведения операций под водой и имеет на борту мини-подводную лодку типа АС-26 «Приз». Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Владимиру Путину запрещен въезд в страну. «Уверяю вас, что никто, из тех, кто не должен был въехать в страну, не въехал. Всем тем, кто пропагандирует и сеет войну, мы закроем рты», — сказал Речан. Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности. Мы используем файлы cookie.

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