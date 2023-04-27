Вице-президент Турции назвал состояние Эрдогана, которому накануне стало плохо в прямом эфире, «очень хорошим»

Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опроверг распространившуюся накануне информацию о том, что у главы государства был инфаркт и его госпитализировали. Об этом сообщает Ahaber.
«Мы решительно отвергаем эти необоснованные обвинения относительно здоровья нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Завтра наш президент будет присутствовать на открытии атомной электростанции в режиме видеоконференции»,— сообщило ведомство в твиттере.
Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что у Эрдогана «легкая простуда», и назвал его состояние «очень хорошим». В своем твиттере президент поблагодарил тех, кто желает ему выздоровления, и назвал инцидент «небольшим дискомфортом из-за напряженного графика».
Вечером 25 апреля Эрдоган почувствовал себя плохо, отвечая на вопросы журналистов в прямом эфире на телеканале Ülke TV. Через несколько минут после начала трансляции ее прервали на 20 минут. После возобновления президент Турции сказал журналистам, что «сильно застудил желудок». Утверждалось, что во время прямого эфира у Эрдогана случился сердечный приступ, пишет Avazturk.
Накануне президент Турции отменил ряд мероприятий со своим участием, связанные с его предвыборной кампанией — митинги в Мерсине и Османие в четверг и три выступления в провинциях Центральной Анатолии в среду. Утверждается, что он примет участие в открытии атомной электростанции «Аккую» 27 апреля в режиме онлайн.