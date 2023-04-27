Вице-президент Турции назвал состояние Эрдогана, которому накануне стало плохо в прямом эфире, «очень хорошим»

Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опроверг распространившуюся накануне информацию о том, что у главы государства был инфаркт и его госпитализировали. Об этом сообщает Ahaber.

«Мы решительно отвергаем эти необоснованные обвинения относительно здоровья нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Завтра наш президент будет присутствовать на открытии атомной электростанции в режиме видеоконференции»,— сообщило ведомство в твиттере.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что у Эрдогана «легкая простуда», и назвал его состояние «очень хорошим». В своем твиттере президент поблагодарил тех, кто желает ему выздоровления, и назвал инцидент «небольшим дискомфортом из-за напряженного графика».