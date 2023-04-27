Ветерана чеченской и афганской войн приговорили к 3 годам лишения свободы по делу о «фейках» и оправдании терроризма

1-й Восточный окружной военный суд приговорил ветерана войн в Чечне и Афганистане Владимира Тимофеева к трем годам лишения свободы по делу о «фейках» про российскую армию (ч. 1 ст. 207.3 УК) и оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на знакомых фигуранта.

Поводом для уголовного преследования стали посты Тимофеева от апреля прошлого года в его телеграм-канале «Байкальский партизан», в которых ветеран рассуждал об ударе украинской авиации по нефтебазе в Белгородской области.

«За такую работу летунов однозначно нужно давать Героя. Ночью, через все боевые порядки врагов, на чужую территорию, на предельно малой высоте. Практически со стопроцентной уверенностью, что даже если ты отстреляешься, шанс уйти живым у тебя один из тысячи», — писал Тимофеев.

Мужчину задержали в Иркутске 28 ноября. У него дома прошел обыск, силовики изъяли всю технику. Кроме того, Тимофееву заблокировали банковские счета. 30 октября его отправили в СИЗО.

Мужчина был сторонником социализма, противником действующей власти, а также лидером организации «Народная воля». В самой организации сообщают, что Тимофеев воевал в Афганистане — за что был награждён орденом Красной Звезды и медалью «За Отвагу», — а также прошел обе чеченские кампании.