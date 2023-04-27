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В колонии в Беларуси госпитализировали экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико

Экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико, осужденного по статье о крупной взятке, госпитализировали в больницу Новополоцка. Об этом сообщается в телеграм-канале политика.

«Друзья. Вчера появились слухи, что Виктор Бабарико находится в больнице г. Новополоцка. Нам удалось подтвердить эту информацию. К сожалению, другие подробности пока не известны», — сказано в сообщении.

Слухи о состоянии Бабарико появились еще вчера. После этого Светлана Тихановская написала, что политик «попал в больницу со следами избиений». Она потребовала допустить к нему семью и адвокатов, а также «публично продемонстрировать в каком он состоянии».

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Фигурантом уголовного дела бывший глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико стал летом 2020 года. Экс-кандидату в президенты предъявили обвинения вскоре после выдвижения на выборы Беларуси.

6 июля 2021 года Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы по делу о крупной взятке (ч. 3 ст. 430 УК РБ) и легализации средств, полученных преступным путем (ч.2 ст. 235 УК РБ).

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