В Японии помощника капитана российского судна «Амур» приговорили к условному сроку по делу о столкновении со шхуной и гибели рыбаков

В Японии помощника капитана российского судна «Амур» Павла Добрянского приговорили к условному сроку по делу о столкновении со шхуной и гибели рыбаков в мае 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

Судебный процесс состоялся в Окружном суде города Асахикава в префектуре Хоккайдо. По словам собеседника агентства в генконсульстве РФ в Саппоро, Добрянского признали виновным и приговорили к трем годам тюрьмы с отсрочкой исполнения на пять лет.

«По сути, это аналог условного срока на пять лет. По словам адвоката, так как у него [Добрянского] нет визы, он будет депортирован в РФ», — сказал сотрудник консульства.

Обвинение запрашивало для Добрянского три с половиной года тюремного заключения.

Уголовное дело против помощника капитана российского судна возбудили в июне 2021 года. По данным диппредставительства, Добрянский был задержан 7 июня и подозревался по ст. 129 (халатность) и 211 (ненадлежащее управление судном), Уголовного кодекса Японии. Дело возбудили по обеим статьям.

По статье о халатности помощнику капитана грозит лишение свободы сроком не более трех лет, или штраф в размере не более 500 тысяч иен (около 330 тысяч рублей). Вторя статья предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет, или штраф не более миллиона иен (около 660 тысяч рублей), напоминает агентство.

Японская рыболовецкая шхуна столкнулась с российским траулером на севере Японии 26 мая. Авария произошла около 6 утра по местному времени в Охотском море, в 23 километрах от побережья острова Хоккайдо. Три японских рыбака погибли. Капитан и два других японских рыбака получили легкие ранения и доставлены в больницу, 23 члена экипажа «Амура» не пострадали.