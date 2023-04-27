В Екатеринбурге задержали главу местного «Мемориала» Алексея Мосина и составили на него два протокола о «дискредитации» армии

В Екатеринбурге силовики рано утром пришли домой к главе местного «Мемориала» Алексею Мосину. Они увезли его в отделение полиции и составили два протокола о «дискредитации» армии (ч.1 ст.20.3.3 КоАП). Об этом сообщили в «Мемориале».
«Мосина посадили в машину полиции и повезли на склад Ельцин-центра, где сейчас хранятся материалы Мемориала, — чтобы забрать учредительные документы юридических лиц Мемориала», — рассказали коллеги историка.
После этого Мосина отвезли в отдел полиции. Поводом для протоколов о «дискредитации» армии стали материалы, опубликованные на сайте Уральского Мемориала. Отмечается, что к протоколам приложено более 100 сканов.
«В частности речь идет о заявлении Екатеринбургского Мемориала и заявлении правления ликвидированного Международного Мемориала 24 февраля 2023 года к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, о заявлении к годовщине гибели Бориса Немцова и многих других», — говорится в сообщении «Мемориала».
При этом лично Мосин не является руководителем сайта и не имеет к нему доступа.
Российский правозащитный центр «Мемориал» — неправительственная организация, созданная для исследования политических репрессий. В России «Мемориал» был признан «иностранным агентом», а сама организация затем была ликвидирована по решению суда.
В 2022 году российский «Мемориал» получил Нобелевскую премию мира. Ее также вручили белорусскому правозащитнику Алесю Беляцкому и украинскому «Центру гражданских свобод». «Мемориал» в Осло представлял Ян Рачинский.
5 апреля 2022 года Правозащитный центр Мемориал окончательно ликвидировали, в тот же день старый сайт организации перестал обновляться. После этого был создан Центр защиты прав человека «Мемориал», а новости о работе правозащитников полностью перешли в соцсети.