В Екатеринбурге задержали главу местного «Мемориала» Алексея Мосина и составили на него два протокола о «дискредитации» армии

В Екатеринбурге силовики рано утром пришли домой к главе местного «Мемориала» Алексею Мосину. Они увезли его в отделение полиции и составили два протокола о «дискредитации» армии (ч.1 ст.20.3.3 КоАП). Об этом сообщили в «Мемориале».

«Мосина посадили в машину полиции и повезли на склад Ельцин-центра, где сейчас хранятся материалы Мемориала, — чтобы забрать учредительные документы юридических лиц Мемориала», — рассказали коллеги историка.

После этого Мосина отвезли в отдел полиции. Поводом для протоколов о «дискредитации» армии стали материалы, опубликованные на сайте Уральского Мемориала. Отмечается, что к протоколам приложено более 100 сканов.

«В частности речь идет о заявлении Екатеринбургского Мемориала и заявлении правления ликвидированного Международного Мемориала 24 февраля 2023 года к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, о заявлении к годовщине гибели Бориса Немцова и многих других», — говорится в сообщении «Мемориала».

При этом лично Мосин не является руководителем сайта и не имеет к нему доступа.