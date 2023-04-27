logo
НовостиОбщество

В Екатеринбурге задержали главу местного «Мемориала» Алексея Мосина и составили на него два протокола о «дискредитации» армии

В Екатеринбурге силовики рано утром пришли домой к главе местного «Мемориала» Алексею Мосину. Они увезли его в отделение полиции и составили два протокола о «дискредитации» армии (ч.1 ст.20.3.3 КоАП). Об этом сообщили в «Мемориале».

«Мосина посадили в машину полиции и повезли на склад Ельцин-центра, где сейчас хранятся материалы Мемориала, — чтобы забрать учредительные документы юридических лиц Мемориала», — рассказали коллеги историка.

После этого Мосина отвезли в отдел полиции. Поводом для протоколов о «дискредитации» армии стали материалы, опубликованные на сайте Уральского Мемориала. Отмечается, что к протоколам приложено более 100 сканов.

«В частности речь идет о заявлении Екатеринбургского Мемориала и заявлении правления ликвидированного Международного Мемориала 24 февраля 2023 года к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, о заявлении к годовщине гибели Бориса Немцова и многих других», — говорится в сообщении «Мемориала».

При этом лично Мосин не является руководителем сайта и не имеет к нему доступа.

Читайте также

«Процесс запущен давно. Это только пуля долетела»

Новая волна репрессий и новое уголовное дело против «Мемориала». Репортаж «Новой газеты Европа»

Российский правозащитный центр «Мемориал» — неправительственная организация, созданная для исследования политических репрессий. В России «Мемориал» был признан «иностранным агентом», а сама организация затем была ликвидирована по решению суда.

В 2022 году российский «Мемориал» получил Нобелевскую премию мира. Ее также вручили белорусскому правозащитнику Алесю Беляцкому и украинскому «Центру гражданских свобод». «Мемориал» в Осло представлял Ян Рачинский.

5 апреля 2022 года Правозащитный центр Мемориал окончательно ликвидировали, в тот же день старый сайт организации перестал обновляться. После этого был создан Центр защиты прав человека «Мемориал», а новости о работе правозащитников полностью перешли в соцсети.

pdfshareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • vpnovaya