Под Бахмутом погиб российский анархист и основатель Боевой организации анархо-коммунистов Дмитрий Петров. Он воевал на стороне Украины

На войне в Украине погиб российский антифашист и анархист, один из основателей Боевой организации анархо-коммунистов (БОАК) Дмитрий Петров. Его послание опубликовали в самой организации.

«Меня зовут Дмитрий Петров, и, если вы читаете эти строки, значит, вероятнее всего, я погиб в борьбе с путинским нашествием на Украину», — говорится в посте.

В своем послании Петров сообщил, что решил воевать на стороне Украины, так как хотел помочь народу соседней страны дать отпор российскому вторжению, а также ради освобождения России от гнета. «Ради всех людей, которых гнусная тоталитарная система, созданная в России и Беларуси, лишает достоинства и возможности свободно вздохнуть», — написал Петров.

Как сообщает телеграм-канал «Публичные призывы», он вступил в самооборону Киева в феврале. В БОАК уточняют, что Петров также участвовал в боях под Сватово и Кременной.

Петров был кандидатом исторических наук и антропологом, работал в Институте Африки РАН. Он в соавторстве написал книги «Цветы пустыни: 10 лет революции в Рожаве» и «Жизнь без государства: революция в Курдистане», а также перевел на русский язык исследование «Курдистан. Реальная демократия в условиях войны и блокады».

Он участвовал в протестах 2011 года на Болотной площади, на Майдане в 2014 и в Беларуси в 2020, а также в акциях по защите Битцевского леса, в движении «Еда вместо бомб», боролся с уплотнительной застройкой и против строительства мусоросжигательных заводов.

Петров был активным участником антифашистских организаций Народное возмездие и Антинашистское действие, группы «ЗаНургалиева!», а также являлся соавтором или автором программных и теоретических текстов Черного блога и БОАК.

«Дима стоял у основания анархического партизанского движения в конце двухтысячных. И продолжал оставаться партизаном каждый день с тех пор», — говорится в публикации Боевой организации анархо-коммунистов.