Мосгорсуд постановил ликвидировать аналитический центр «Сова»

Судья Мосгорсуда Вячеслав Полыга удовлетворил иск Минюста о ликвидации аналитического центра «Сова». Об этом сообщает «Медиазона».

Поводом стало проведение организацией мероприятий вне Москвы без оформления межрегионального или общероссийского статуса. В частности, речь идет об участии в Варшавской конференции по человеческому измерению ОБСЕ, а также о выступлениях на круглых столах и семинарах в российских регионах.

Это нарушение было выявлено в ходе проверки организации, проведенной Минюстом в январе 2023 года.

Сторона защиты пыталась доказать, что в 2016 году Минюст проводил аналогичную проверку, но не выявил подобного нарушения, несмотря на то, что «Сова» уже тогда проводила мероприятия вне Москвы, а законодательство в этой области с тех пор не менялось.

Судья не согласился с этими аргументами. Ему понадобилось пять минут для того, чтобы вынести окончательное решение.

В самой организации заявили, что будут продолжать работу до тех пор, пока решение суда не вступит в законную силу. «Разумеется, мы с решением Мосгорсуда не согласны и будем обжаловать его», — говорится в пресс-релизе центра.