Мосгорсуд постановил ликвидировать аналитический центр «Сова»

Судья Мосгорсуда Вячеслав Полыга удовлетворил иск Минюста о ликвидации аналитического центра «Сова». Об этом сообщает «Медиазона».
Поводом стало проведение организацией мероприятий вне Москвы без оформления межрегионального или общероссийского статуса. В частности, речь идет об участии в Варшавской конференции по человеческому измерению ОБСЕ, а также о выступлениях на круглых столах и семинарах в российских регионах.
Это нарушение было выявлено в ходе проверки организации, проведенной Минюстом в январе 2023 года.
Сторона защиты пыталась доказать, что в 2016 году Минюст проводил аналогичную проверку, но не выявил подобного нарушения, несмотря на то, что «Сова» уже тогда проводила мероприятия вне Москвы, а законодательство в этой области с тех пор не менялось.
Судья не согласился с этими аргументами. Ему понадобилось пять минут для того, чтобы вынести окончательное решение.
В самой организации заявили, что будут продолжать работу до тех пор, пока решение суда не вступит в законную силу. «Разумеется, мы с решением Мосгорсуда не согласны и будем обжаловать его», — говорится в пресс-релизе центра.
Минюст обратился в суд еще 10 марта по итогам проверки, проведенной в январе.
Сама проверка была организована по просьбе организации «Ветераны России». В сентябре 2022 года они подали соответствующие заявления в Генпрокуратуру, СК, ФСБ, Госдуму и Администрацию президента.
«Тогда на нескольких сайтах и даже на российском телевидении вышли сюжеты с критикой Центра "Сова" — в частности, за якобы русофобию, противодействие традиционным ценностям, сотрудничество "не с теми партнерами", а также за нашу критику неправомерного применения антиэкстремистского законодательства», — утверждают в аналитическом центре.