«Медиазона»: с начала мобилизации возбуждено больше тысячи уголовных дел против отказников

С начала мобилизации возбуждено больше тысячи уголовных дел против военных, которые самовольно оставили место службы, отказались исполнять приказ или дезертировали. Об этом сообщает «Медиазона».

По подсчетам издания, к последней неделе апреля в гарнизонные военные суды поступило 1064 дела. Подавляющее большинство дел (89% или 951 дело) возбуждено по статье о самовольном оставлении части во время мобилизации. По 586 делам уже вынесены решения. На втором месте (5% или 52 дела) — протоколы о неисполнении приказа во время мобилизации.

Данные: Медиазона