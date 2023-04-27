«Медиазона»: с начала мобилизации возбуждено больше тысячи уголовных дел против отказников

С начала мобилизации возбуждено больше тысячи уголовных дел против военных, которые самовольно оставили место службы, отказались исполнять приказ или дезертировали. Об этом сообщает «Медиазона».
По подсчетам издания, к последней неделе апреля в гарнизонные военные суды поступило 1064 дела. Подавляющее большинство дел (89% или 951 дело) возбуждено по статье о самовольном оставлении части во время мобилизации. По 586 делам уже вынесены решения. На втором месте (5% или 52 дела) — протоколы о неисполнении приказа во время мобилизации.
Данные: Медиазона
Резкий всплеск числа дела пришелся на вторую половину марта и продолжился в апреле. За один март, как пишет издание, было возбуждено почти 400 дел против отказников.