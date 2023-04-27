Главнокомандующий вооруженных сил НАТО в Европе: союзники передали Украине более 98% обещанных боевых машин

В Киев доставили уже более 98% обещанной союзниками военной техники. Об этом заявил Верховный главнокомандующий союзными войсками в Европе Кристофер Каволи.

Он также заявил, что ВСУ получат оружие, необходимое им для предстоящего контрнаступления.

«Я уверен, что мы поставили необходимые им боевые машины, и мы продолжим поставки для поддержания их операций», — сказал Каволи.

С подсчетами главнокомандующего не согласился советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«На мой взгляд, 98% — это слишком [большая цифра]. Но он [Каволи] исходит из определенной математики … Техники должно быть гораздо больше, снарядов действительно дефицит, особенно тяжелых калибров. И ЕС, и мы пытаемся решить эту проблему», — сказал Подоляк.

Он также заявил, что «оружия никогда не бывает достаточно, когда у тебя такой враг, как Россия».