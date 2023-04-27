«Глава» оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо смог зарегистрировать компанию в Великобритании, несмотря на санкции

В ноябре 2022 года на имя «главы» оккупированной части Херсонской области Владимира Сальдо в Великобритании была оформлена компания, несмотря на санкции. Об этом сообщает The Guardian.
Офис компании Grainholding с уставным капиталом в миллион фунтов стерлингов расположен в центре Лондона. Согласно данным из официального реестра, Сальдо в должности директора принадлежит 50%-я доля в компании. Владельцем второй половины и коммерческим директором указан гражданин Украины Григорий Смитюк. Сфера деятельности Grainholding — выращивание и торговля зерном.
Как уточняет издание, в момент регистрации компаний надзорные органы Великобритании не требуют подтверждения личности учредителей, однако данные о Grainholding уже появились в санкционном реестре на имя Сальдо. По мнению журналистов издания, это говорит о том, что регулирующие органы Великобритании знали о существовании компании и считали данные о собственнике подлинными.
Представитель правительства королевства отказался комментировать ситуацию.
Владимир Сальдо — уроженец Николаевской области, получивший строительную специальность в Криворожском горнорудном институте. С 2002 по 2012 годы он был мэром Херсона, после в течение двух лет — народным депутатом от «Партии регионов» Виктора Януковича. В 2015 году он получил мандат депутата городского совета Херсона.
В апреле 2022 года российские власти назначили его главой военно-гражданской администрации Херсонской области, а в октябре того же года — врио губернатора оккупированной части региона.
В июле 2022 года против Сальдо были введены санкции Великобритании в связи с действиями, подрывающих территориальную целостность и суверенитет Украины.