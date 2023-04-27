«Глава» оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо смог зарегистрировать компанию в Великобритании, несмотря на санкции

В ноябре 2022 года на имя «главы» оккупированной части Херсонской области Владимира Сальдо в Великобритании была оформлена компания, несмотря на санкции. Об этом сообщает The Guardian.

Офис компании Grainholding с уставным капиталом в миллион фунтов стерлингов расположен в центре Лондона. Согласно данным из официального реестра, Сальдо в должности директора принадлежит 50%-я доля в компании. Владельцем второй половины и коммерческим директором указан гражданин Украины Григорий Смитюк. Сфера деятельности Grainholding — выращивание и торговля зерном.

Как уточняет издание, в момент регистрации компаний надзорные органы Великобритании не требуют подтверждения личности учредителей, однако данные о Grainholding уже появились в санкционном реестре на имя Сальдо. По мнению журналистов издания, это говорит о том, что регулирующие органы Великобритании знали о существовании компании и считали данные о собственнике подлинными.

Представитель правительства королевства отказался комментировать ситуацию.