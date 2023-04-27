RU EN Новости Общество Что произошло за ночь 27 апреля. Коротко прямо сейчас Новая газета Европа Война России против Украины идет один год и 62 дня. Российские войска продвинулись в пределах Бахмута и к северу от Авдеевки , считают в американском Интитуте изучения войны (ISW). «На кадрах с геолокацией, опубликованных 26 апреля, видно, что российские войска продвинулись до 1-й Лесной улицы в западной части Бахмута (в нескольких кварталах от улицы Юбилейной, которая идет в Хромово)», — пишет ISW.

, считают в американском Интитуте изучения войны (ISW). «На кадрах с геолокацией, опубликованных 26 апреля, видно, что российские войска продвинулись до 1-й Лесной улицы в западной части Бахмута (в нескольких кварталах от улицы Юбилейной, которая идет в Хромово)», — пишет ISW. В результате ракетного удара по Николаеву погиб один человек, 23 мирных жителя ранены , сообщил спикер оперативного командования «Юг» Владислав Назаров. По его словам, удар нанесли из акватории Черного моря ракетами «Калибр».

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