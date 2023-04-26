В рамках очередного набора студентов в 2023 году ВШЭ будет принимать абитуриентов из оккупированных Россией территорий Украины «на особых условиях». Об этом сообщается на сайте университета.

В частности, по выбору абитуриентов из «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областей организуются вступительные испытания в формате устного собеседования, которые впоследствии можно комбинировать с результатами ЕГЭ для определения наилучшего итогового балла.

Помимо этого, по желанию поступающих возможна замена экзамена по обществознанию, входящего в состав вступительных испытаний, на другой, определенный университетом.

Победители и призеры украинских олимпиад будут приравнены к дипломантам соответствующих российских олимпиад, а для подтверждения этого статуса снизится порог ЕГЭ с 75 до 65 баллов.

Университет также начнет учитывать документы об образовании с отличием, выданные Украиной, «ДНР» и «ЛНР» в качестве индивидуального достижения.