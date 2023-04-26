Посол: польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства России

Прокуратура Польши изъяла деньги со счетов посольства и торгового представительства России. Об этом «РИА Новости» сообщил глава российской дипмиссии Сергей Андреев.
«Мы получили уведомление от прокуратуры о том, что средства со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander перечислены на счета прокуратуры», — рассказал посол.
Банк Santander сообщил, что прекратил сотрудничество с посольством и закрыл счета. Андреев назвал произошедшее «грубейшим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях» и подчеркнул, что речь идет о «значительных средствах». День хранились на счетах в долларах США и польских злотых.
Счета посольства РФ в Польше были заблокированы польской прокуратурой в начале марта 2022 года. По данным СМИ, речь идет о 800 тыс. злотых (около $180 тыс.) и $912 тыс.
«Прокуратура стоит на своих совершено абсурдных теориях относительно того, что якобы деньги со счета посольства могли использоваться для финансирования терроризма. При чем никаких обоснований или разъяснений, откуда у них возникла такая дикая мысль, естественно не дается», — говорил Андреев.