logo
НовостиОбщество

Посол: польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства России

Прокуратура Польши изъяла деньги со счетов посольства и торгового представительства России. Об этом «РИА Новости» сообщил глава российской дипмиссии Сергей Андреев.

«Мы получили уведомление от прокуратуры о том, что средства со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander перечислены на счета прокуратуры», — рассказал посол.

Банк Santander сообщил, что прекратил сотрудничество с посольством и закрыл счета. Андреев назвал произошедшее «грубейшим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях» и подчеркнул, что речь идет о «значительных средствах». День хранились на счетах в долларах США и польских злотых.

Читайте также

Золото Путина

Запад уже год пытается конфисковать активы российского ЦБ. За это время власти накопили еще 100 млрд долларов «теневых резервов» за рубежом

Счета посольства РФ в Польше были заблокированы польской прокуратурой в начале марта 2022 года. По данным СМИ, речь идет о 800 тыс. злотых (около $180 тыс.) и $912 тыс.

«Прокуратура стоит на своих совершено абсурдных теориях относительно того, что якобы деньги со счета посольства могли использоваться для финансирования терроризма. При чем никаких обоснований или разъяснений, откуда у них возникла такая дикая мысль, естественно не дается», — говорил Андреев.

pdfshareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • vpnovaya