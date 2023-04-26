Посол: польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства России

Прокуратура Польши изъяла деньги со счетов посольства и торгового представительства России. Об этом «РИА Новости» сообщил глава российской дипмиссии Сергей Андреев.

«Мы получили уведомление от прокуратуры о том, что средства со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander перечислены на счета прокуратуры», — рассказал посол.

Банк Santander сообщил, что прекратил сотрудничество с посольством и закрыл счета. Андреев назвал произошедшее «грубейшим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях» и подчеркнул, что речь идет о «значительных средствах». День хранились на счетах в долларах США и польских злотых.