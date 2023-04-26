«Ъ»: на выборах мэра Москвы появятся новые терминалы электронного голосования

На осенних выборах мэра Москвы на каждом участке появятся новые терминалы для электронного голосования, пишет «Коммерсант».

Терминалы (ТЭГ) будут сразу отправлять данные в систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут отметил, что ТЭГ будут установлены на всех участках, но бумажные бюллетени при этом не отменяются. Избиратель будет выбирать, каким способом он хочет проголосовать.

Перед использованием ТЭГ избиратель пройдет привычную процедуру сверки паспортных данных и удостоверения личности у члена УИК, а после успешной идентификации получит доступ к голосованию. «Голос будет сразу попадать в блокчейн, как и при ДЭГ», — отметил глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

«В прошлом году более 70% проголосовавших москвичей сделали это электронно. Почему бы не предложить и на участках параллельно с бумажным электронный формат голосования?», — добавил он.

Член УИК №1661 Андрей Клюкин сообщил «Коммерсанту», что уже прошел обучение для работы с новой системой.

«В ходе обучения каждому члену УИК оборудовали рабочее место с ноутбуком и сканером. Изучали работу с электронным списком, регистрацию избирателя, выдачу бюллетеня, отказ в выдаче и другие ситуации. Главным новшеством станет применение ТЭГ»,— рассказал он.