На Кипре загорелось здание Российского центра науки и культуры. В него бросили коктейли Молотова

В Никосии, столице Кипра, загорелось здание Российского центра науки и культуры (РЦНК), рассказала ТАСС руководительница центра Алина Радченко.
По словам очевидцев, в здание бросили коктейли Молотова.
«Произошло два сильных хлопка, горят стена и крыша. Люди эвакуированы. Полиция оцепила здание, на месте работают пожарные», — сообщила Радченко.
Обновлено (15:30 мск)
Пострадавших при пожаре в Российском центре науки и культуры в Никосии нет, все находившиеся в здании эвакуированы. Причины возгорания выясняются, заявил ТАСС представитель департамента пожарной охраны Никосии.