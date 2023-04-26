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На Кипре загорелось здание Российского центра науки и культуры. В него бросили коктейли Молотова

В Никосии, столице Кипра, загорелось здание Российского центра науки и культуры (РЦНК), рассказала ТАСС руководительница центра Алина Радченко.

По словам очевидцев, в здание бросили коктейли Молотова.

«Произошло два сильных хлопка, горят стена и крыша. Люди эвакуированы. Полиция оцепила здание, на месте работают пожарные», — сообщила Радченко.

Обновлено (15:30 мск)

Пострадавших при пожаре в Российском центре науки и культуры в Никосии нет, все находившиеся в здании эвакуированы. Причины возгорания выясняются, заявил ТАСС представитель департамента пожарной охраны Никосии.

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