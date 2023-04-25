В Волгоградской области разбился вертолет санавиации, пилот погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет здравоохранения региона.

Пассажиров на борту не было. Причиной падения вертолета могла стать техническая неисправность, пишет «Интерфакс»: «После высадки пострадавшего и медиков вертолет санавиации возвращался на площадку. В полете пилот связался с диспетчером и доложил о неисправности. Затем связь с ним пропала».

По факту крушения вертолета и гибели пилота возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, заявили в Следственном комитете.