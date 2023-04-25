В Тольятти прокуратура потребовала приговорить местного жителя к 8 годам колонии по делу о порче баннеров с изображениями российских солдат

В ходе прений в Автозаводском районном суде Тольятти прокуратура потребовала приговорить 45-летнего местного жителя Алексея Арбузенко к восьми годам колонии по делу о порче баннеров с изображениями российских солдат. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Мужчину обвиняют по статьям о дискредитации армии РФ, повлекшей причинение ущерба имуществу (ч. 2 ст. 280.3 УК), вандализме, совершенном группой лиц по мотивам политической или идеологической ненависти (ч. 2 ст. 214 УК) и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления по мотивам политической или идеологической ненависти (ч. 4 ст. 150 УК).

Следствие утверждает, что в июне-июле прошлого года Арбузенко вместе со своим 15-летним сыном «обезобразили» оскорбительными надписями несколько баннеров с изображением российских военнослужащих «из хулиганских побуждений». С августа 2022 года мужчина находится под стражей.

В ноябре Следственный комитет РФ отчитался о завершении расследовании дела против Арбузенко. Из релиза ведомства следовало, что сына мужчины также обвиняют по перечисленным уголовным статьям.