У жителя Южно‑Сахалинска с инвалидностью взломали аккаунт на «Госуслугах» и записали мужчину добровольцем на войну

Житель Южно-Сахалинска рассказал полиции, что у него взломали аккаунт на «Госуслугах» и записали добровольцем на войну в Украине. Об этом пишет пресс-служба МВД.

Неизвестный позвонил 50-летнему мужчине в мессенджере и представился сотрудником «Госуслуг». Злоумышленник заявил, что персональные данные потерпевшего взломали.

«В процессе разговора аферист спрашивал, где заявитель хранит свои денежные средства, якобы для безопасности, чтоб ими не воспользовались мошенники. Затем звонивший мужчине прислал смс-сообщение, и попросил, продиктовать цифры, что заявитель и сделал», — пишет МВД.

Через три дня мужчина зашел в личный кабинет на «Госуслугах» и обнаружил, что записан добровольцем на войну, а также нецензурные высказывания.

Местный житель обратился в полицию и объяснил, что у него есть инвалидность и сам он никуда не записывался. Возбуждено уголовное дело по факту неправомерного доступа к компьютерной информации.