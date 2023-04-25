Минпросвещения РФ представило раздел учебника истории для 11-х классов о войне в Украине

«Специальная военная операция вызвала у населения страны стремление оказать помощь и поддержку ее участникам. Во всех субъектах РФ развернулось массовое волонтерское движение», — говорится в учебнике.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и начальник департамента управления президента РФ по общественным проектам Владислав Кононов представили раздел нового учебника истории для 11-х классов про войну в Украине. Об этом сообщает ТАСС.

В нем также будут упоминаться санкции, введенные западными странами в отношении России, и о создании фонда поддержки участников войны и их семей «Защитники Отечества».

Задания в учебнике, как передает ТАСС, будут включать вопросы о причинах начала войны, а также «об угрозах безопасности, которые несли действия украинских властей». Помимо этого, школьники должны будут дать характеристику отношений между Россией и странами Запада в начале 2020-х годов.

Раздел представили во время выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые». «Осторожно, новости» отмечает, что в тексте учебника говорится о боях за Мариуполь и «героических проявивших себя чеченских спецотрядах „Ахмат“».

По словам Кононова, учебник истории — это «не просто учебник по какому-то предмету, а инструмент защиты наших традиций».