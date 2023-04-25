МИД РФ объявил сотрудника посольства Молдовы персоной нон грата в ответ на высылку российского дипломата

МИД России объявил персоной нон грата сотрудника молдавского посольства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Решение принято «в качестве ответной меры» на решение молдавских властей от 19 апреля объявить персоной нон грата сотрудника российского посольства в Молдове.

Послу Молдовы Лилиану Дарию заявлен «решительный протест в связи с продолжающимися недружественными по отношению к России шагами официального Кишинева», говорится в сообщении МИД РФ.

Кроме того, российское ведомство решило запретить въезд на территорию РФ ряду официальных лиц Молдовы в ответ на их «регулярные антироссийские заявления, а также присоединение Кишинева к санкционным спискам Евросоюза».

17 апреля главу Татарстана Рустама Минниханова не пустили в Молдову. По его словам, власти страны решили, что он является «нежелательным гражданином».

Он прилетел в Кишинев на конгресс «Дружба народов — 2023» по приглашению кандидата на пост главы Гагаузской автономии Виктора Петрова и депутата молдавского парламента Александра Суходольского. Ранее политики приезжали в Татарстан. Суходольский рассказал ТАСС, что официально приглашал Минниханова на конгресс и ждал его в аэропорту «со всеми документами».