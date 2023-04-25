В Екатеринбурге возбудили уголовное дело о хулиганстве на мужчину, который довел до слез мальчика в шапке с буквой Z

В Екатеринбурге силовики задержали 57-летнего мужчину, который накричал на пятиклассника в шапке с буквой Z. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Гражданина, оскорбившего ребенка из-за буквы Z на головном уборе, вычислили сотрудники уголовного розыска ОП №4 и коллеги из УМВД по городу Екатеринбургу. К операции по его задержанию привлекли бойцов ОМОН региональной Росгвардии. <...> Задержанный ранее работал в строительной отрасли, на учете у психиатра не состоит, судимостей не имеет, ранее оскорбленного ребенка и его родителей не знал», — сказал Горелых.

В отделении полиции мужчина на видео принес извинения ребенку и заявил, что раскаивается в содеянном.

Изначально на него составили административный протокол. Однако позже в Ленинском районном суде Екатеринбурга, где должны были рассматривать дело, рассказали, что заседания не было в связи с прекращением административного дела и возбуждением уголовного.

Следователи сообщили, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК). Сейчас его доставляют из суда в здание Следственного комитета, передает It's my city. В ближайшие дни ему должны избрать меру пресечения по уголовной статье.