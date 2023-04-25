В Екатеринбурге возбудили уголовное дело о хулиганстве на мужчину, который довел до слез мальчика в шапке с буквой Z

В Екатеринбурге силовики задержали 57-летнего мужчину, который накричал на пятиклассника в шапке с буквой Z. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«Гражданина, оскорбившего ребенка из-за буквы Z на головном уборе, вычислили сотрудники уголовного розыска ОП №4 и коллеги из УМВД по городу Екатеринбургу. К операции по его задержанию привлекли бойцов ОМОН региональной Росгвардии. <...> Задержанный ранее работал в строительной отрасли, на учете у психиатра не состоит, судимостей не имеет, ранее оскорбленного ребенка и его родителей не знал», — сказал Горелых.
В отделении полиции мужчина на видео принес извинения ребенку и заявил, что раскаивается в содеянном.
Изначально на него составили административный протокол. Однако позже в Ленинском районном суде Екатеринбурга, где должны были рассматривать дело, рассказали, что заседания не было в связи с прекращением административного дела и возбуждением уголовного.
Следователи сообщили, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК). Сейчас его доставляют из суда в здание Следственного комитета, передает It's my city. В ближайшие дни ему должны избрать меру пресечения по уголовной статье.
Инцидент с ребенком произошел накануне. Несколько местных СМИ опубликовали видео с камер наблюдения дома на улице Волгоградской, 35. На кадрах видно, как мужчина кричит на ребенка и его родителей из-за шапки, а также предлагает «забить ее в жопу».
После публикации видео мать ребенка рассказала порталу E1.ru, что подала заявление в полицию, но приняли его «неохотно». Женщина добавила, что отец мальчика воюет в Украине, и ребенок им очень гордится.
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