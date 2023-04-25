FT: ЕС и Япония выступили против предложения США к странам G7 полностью запретить экспорт в Россию

ЕС и Япония выступили против предложения США к странам «Большой семерки» полностью запретить экспорт в Россию, пишет Financial Times со ссылкой на три источника.
Представители Японии и ЕС на прошлой неделе назвали такие меры невозможными. Ранее США предложили ввести полный запрет экспорта товаров в Россию за несколькими исключениями и зафиксировать обещание в итоговом заявлении лидеров G7 на саммите в Хиросиме, который пройдет 19-21 мая.
Идея была выдвинута на фоне разочарования существующей системой санкций, пронизанной лазейками, которые позволяют России продолжать импортировать западные технологии и товары, отмечает FT.
Ранее стало известно, что Евросоюз введет 11-й пакет санкций против России не раньше второй половины мая, сейчас список ограничений находятся на этапе обсуждений, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
«Одни государства озвучивают то, что, по их мнению, должно в нем быть, например санкции на алмазы. Другие, напротив, говорят, что алмазы скорее не будут затронуты напрямую. Поэтому, думаю, что вопрос будет закрыт не ранее, чем во второй половине мая. Ожидать чего-либо скорее нельзя», — сказал глава польского МИД.