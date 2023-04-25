FT: ЕС и Япония выступили против предложения США к странам G7 полностью запретить экспорт в Россию

ЕС и Япония выступили против предложения США к странам «Большой семерки» полностью запретить экспорт в Россию, пишет Financial Times со ссылкой на три источника.

Представители Японии и ЕС на прошлой неделе назвали такие меры невозможными. Ранее США предложили ввести полный запрет экспорта товаров в Россию за несколькими исключениями и зафиксировать обещание в итоговом заявлении лидеров G7 на саммите в Хиросиме, который пройдет 19-21 мая.

Идея была выдвинута на фоне разочарования существующей системой санкций, пронизанной лазейками, которые позволяют России продолжать импортировать западные технологии и товары, отмечает FT.