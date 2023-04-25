Директора департамента СахГУ приговорили к 3,5 года колонии по делу о халатности. В общежитии университета два студента погибли от удара током

Южно-Сахалинский городской суд приговорил директора департамента жизнеобеспечения имущественного комплекса Сахалинского государственного университета (СахГУ) Константина Сороко к трем с половиной годам колонии общего режима по делу халатности, повлекшей гибель людей (ч. 3 ст. 293 УК). Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

В марте 2021 года в общежитии СахГУ на улице Крюкова из-за нарушения правил установки титана в душевой током убило 18-летнего первокурсника. Студент второго курса попытался спасти товарища и тоже погиб.

По версии следствия, врио ректора не обеспечила выполнение требований по устройству электроустановок в ванных. Студентов из общежития расселили.

После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК). И.о. ректора СахГУ Марии Ганченковой предъявили обвинения по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц). 6 апреля ее отпустили под подписку о невыезде.

Директора Департамента по жизнеобеспечению имущественного комплекса СахГУ Константина Сороко обвинили в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК) и отправили в СИЗО.