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Байден официально объявил, что будет баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден официально объявил, что будет баллотироваться на второй срок.

«У каждого поколения бывают моменты, когда приходится отстаивать демократию. Отстаивать свои основные свободы. Я верю, что это наше. Вот почему я собираюсь участвовать в выборах президента США. Присоединяйтесь. Давайте закончим работу», — написал он в твиттере.

Он опубликовал трехминутный ролик в соцсетях, в котором сказал, что «экстремисты MAGA [Make America Great Again]» по всей стране, использующие лозунги экс-президента Дональда Трампа, угрожают свободе, за которую Байден боролся во время пребывания в должности президента.

Действующий вице-президент страны Камала Харрис заявила, что будет снова выдвигаться в этом качестве в паре с Байденом.

Выборы пройдут 5 ноября 2024 года. 20 ноября того же года Байдену исполнится 82 года.

Байден — 46-й президент США. На выборах 2020 года его основным соперником был Дональд Трамп, который занимал эту должность с 2017 года.

В ноябре Дональд Трамп заявил, что подал заявку в Федеральную избирательную комиссию на выдвижение своей кандидатуры на президентских выборах, которые пройдут в 2024 году.

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