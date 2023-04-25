«У каждого поколения бывают моменты, когда приходится отстаивать демократию. Отстаивать свои основные свободы. Я верю, что это наше. Вот почему я собираюсь участвовать в выборах президента США. Присоединяйтесь. Давайте закончим работу», — написал он в твиттере.

Президент США Джо Байден официально объявил, что будет баллотироваться на второй срок.

Он опубликовал трехминутный ролик в соцсетях, в котором сказал, что «экстремисты MAGA [Make America Great Again]» по всей стране, использующие лозунги экс-президента Дональда Трампа, угрожают свободе, за которую Байден боролся во время пребывания в должности президента.

Действующий вице-президент страны Камала Харрис заявила, что будет снова выдвигаться в этом качестве в паре с Байденом.

Выборы пройдут 5 ноября 2024 года. 20 ноября того же года Байдену исполнится 82 года.

Байден — 46-й президент США. На выборах 2020 года его основным соперником был Дональд Трамп, который занимал эту должность с 2017 года.

В ноябре Дональд Трамп заявил, что подал заявку в Федеральную избирательную комиссию на выдвижение своей кандидатуры на президентских выборах, которые пройдут в 2024 году.