В Иерусалиме автомобиль въехал в толпу. Сегодня в Израиле пройдут церемонии в память о погибших солдатах и жертвах терактов

В центре Иерусалима автомобиль въехал в толпу людей, в результате чего пострадали пять человек. 70-летний житель тяжело ранен.
Полиция Израиля сообщает, что произошел теракт. По предварительным данным, водитель — 30-летний житель палестинского района Бейт Сафафа в Восточном Иерусалиме.
Террорист убит на месте вооруженным гражданским, уточнили в полиции.
Место теракта в Иерусалиме. Фото: полиция Израиля
Сегодня в Израиле отмечается День памяти солдат, павших в войнах, и жертв терактов. В 20:00 прозвучит траурная сирена, после чего в Иерусалиме у Стены Плача пройдет церемония зажжения поминальной свечи с участием президента Ицхака Герцога, министра обороны Йоава Галанта и начальника генштаба Герци а-Леви.