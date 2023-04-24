В Иерусалиме автомобиль въехал в толпу. Сегодня в Израиле пройдут церемонии в память о погибших солдатах и жертвах терактов

В центре Иерусалима автомобиль въехал в толпу людей, в результате чего пострадали пять человек. 70-летний житель тяжело ранен.

Полиция Израиля сообщает, что произошел теракт. По предварительным данным, водитель — 30-летний житель палестинского района Бейт Сафафа в Восточном Иерусалиме.

Террорист убит на месте вооруженным гражданским, уточнили в полиции.