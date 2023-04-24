Суд в Москве приговорил к 15 годам колонии «отравителя из Ямы» Мурата Сабанова

Басманный районный суд Москвы приговорил Мурата Сабанова к 15 годам колонии строгого режима по делу о массовом отравлении москвичей в центре столицы. Об этом «Новой газете Европа» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным в разбое с причинением тяжкого вреда пострадавшему (п. «в» ч.4 ст.162 УК (5 эпизодов)), в разбое с целью хищения чужого имущества, совершенном с применением насилия, опасного для жизни (ч.1 ст.162 УК (25 эпизодов)), в краже (п. «г» ч.3 ст.158 УК (6 эпизодов)) и мошенничестве (ч.2 ст.159.3 УК).

В 2021 году 28-летний уроженец Кабардино-Балкарии Сабанов получил 16 лет колонии, однако приговор был отменен Мосгорсудом.

По версии следствия, мужчина в 2019 году «входил в доверие» к нетрезвым прохожим и предлагал им напитки с препаратом, «обладающим угнетающим воздействием на центральную нервную систему человека». После того, как люди теряли сознание, мужчина забирал у них ценные вещи.

Это происходило возле Покровского бульвара в Москве, в районе так называемой Ямы — амфитеатра вокруг Белогородской стены, который пользовался популярностью у столичной молодежи.

Мужчина частично признал вину и объяснил свои действия тем, что в период совершения преступления был безработным и ему нужны были деньги.