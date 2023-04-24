Суд в Москве приговорил экс-сотрудника МВД Сергея Веделя к семи годам колонии из-за телефонных разговоров о войне в Украине

Веделя признали виновным в распространении «фейков» про российскую армию с использованием служебного положения по мотивам ненависти (пп. «а», «б» и «д» ч. 2 ст. 207.3 УК).

«ОВД-Инфо» со ссылкой на одного из слушателей на процессе пишет , что суд также лишил Веделя звания капитана внутренней службы и на 4 года запретил занимать должности в органах.

Перовский районный суд Москвы приговорил бывшего техника МВД Сергея Веделя (Клокова) к семи годам колонии общего режима из-за телефонных разговоров о войне в Украине. Об этом «Новой газете Европа» сообщил адвокат Даниил Берман.

По версии обвинения, 9 марта прошлого года мужчина общался со знакомыми по телефону и рассказывал им «об огромных потерях» российской стороны, о расстрелах в подразделениях за отказ выполнять приказы, о разрушениях и убийствах российскими солдатами мирного населения.

В ходе прений прокурор заявил, что эту информацию Ведель получил из «пропагандистских украинских ресурсов». Помимо этого, он сообщил, что экс-сотрудник МВД во время разговора называл Россию «страной-убийцей» и говорил, что нужно «брать Кремль».

Политик Илья Яшин, который получил срок по делу о распространении «фейков», сообщал, что видел обвинительное заключение Веделя. По его словам, в основу дела легли личные телефонные разговоры полицейского с родственниками и знакомыми из Украины — звонки прослушивали коллеги Веделя.

Яшин, который познакомился с Веделем на тюремной сборке, рассказывал, что бывший техник МВД родился в Буче, там до сих пор живет его отец. «Разумеется, после начала войны он созванивался с родственниками, оказавшимися под бомбежкой», — говорил тогда политик.