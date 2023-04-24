Суд лишил родительских прав Оксану Гончарову. Журналистку обвиняют в убийстве гражданского мужа, много лет избивавшего ее

Анапский городской суд лишил родительских прав журналистку Оксану Гончарову, обвиняемую в убийстве гражданского мужа (ч. 1 ст. 105 УК), который напал на нее. Об этом сообщила «Вёрстка», информацию «Новой газете Европа» подтвердил адвокат Юнис Дигмар.

«На следующей неделе будет изготовлено мотивированное решение, посмотрим, что у нас суд в обоснование решения положил. Апелляция точно будет», — заявил Дигмар.

30 сентября 2022 года суд отправил Оксану в СИЗО. После этого временную опеку над ее младшими детьми — Арсением и Матвеем — оформил брат убитого Петр Самусёв. Он же и захотел лишить мать родительских прав.

Он утверждал, что Гончарова ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности, а также якобы уклонялась от уплаты алиментов, рассказал ранее адвокат в разговоре с «Новой-Европа». При этом с Оксаны никогда не взыскивали алименты.

Во время ареста Гончаровой опекун не позволял детям переписываться с матерью.

«Они обосновывают это тем, что общение может принести детям психические расстройства. Вопрос этот очень щепетильный. Матвей ребёнок непростой, у него свой характер, и играть на его своенравии, чтобы противопоставить его родной матери, по моему мнению, некрасиво», — сказал Дигмар «Вёрстке».

Как ранее отмечал адвокат, опекун сможет получать выплаты за каждого ребенка после лишения Оксаны родительских прав. По его мнению, это могло стать одной из причин для начала этого судебного процесса.

В то же время старший сын Гончаровой — 23-летний Петр — хотел бы оформить опекунство над младшими братьями. В данный момент он вместе с адвокатами собирает все необходимые для этого документы.