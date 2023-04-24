Politico: ЕС планирует укрепить связи с Казахстаном, Бразилией, Нигерией и Чили ради ослабления влияния России и Китая

Европейский союз разрабатывает планы по укреплению связей с дружественными России Бразилией, Чили, Нигерией и Казахстаном, выяснило Politico.

По данным издания, цель сближения со странами состоит в попытке изолировать Россию, вооружить Украину и сдержать Китай.

«Мы находимся в конкурентной геополитической среде: это не только битва нарративов, но и битва предложений. Нам нужно улучшить наше предложение и укрепить наши отношения», — говорится в документе ЕС, с которым ознакомилось Politico.

Министры иностранных дел стран — членов ЕС обсудят инициативу на саммите в понедельник 24 апреля.

По словам одного из высокопоставленных чиновников ЕС, как пишет Politico, «это огромная переориентация» того, как Евросоюз проводит внешнюю политику».

В документе отмечается, что каждая из четырех стран представляет собой потенциальную опору для Евросоюза в тех регионах, где Европа вынуждена соперничать за влияние и ресурсы с Китаем и Россией. Бразилия и Чили находятся в богатой сырьем Латинской Америке, Нигерия является экономическим центром Западной Африки, Казахстан обладает нефтью и газом в Центральном Азии.

Основной интерес ЕС в Казахстане, согласно документу, заключается в том, чтобы не допустить возможность обхода международных санкций, введенных в отношении России, через страну. Сам Казахстан, как утверждается, желает больше сотрудничать с ЕС.